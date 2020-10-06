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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с Covid-19 становится угрожающей и даже драматичной.

По его словам, только за один день в медицинские учреждения обратились более 1000 человек. И количество заболевших продолжает стремительно расти.

Мэр также подчеркнул, что многие москвичи игнорируют меры предосторожности – не соблюдают масочный режим, а также легкомысленно относятся к необходимости соблюдать социальную дистанцию.

В связи с ростом количества инфицированных в Москве вновь будут введены некоторые ограничительные меры. Билеты в музеи, театры и кинотеатры, которыми управляет столичное правительство, будут реализовать билеты только через интернет.

Также студенты и школьники в период карантина не смогут ездить на общественном транспорте на льготных условиях. Все предприятия Москвы обязали постепенно переводить сотрудников на дистанционную работу – каждую неделю компании должны будут сообщать о переводе 30% работников.

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