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Исследователи отмечают, что в районе Гренландии ледники таят с огромной скоростью – уже побит рекорд последних 12 000 лет.

Согласно словам экспертов, потери льда в указанном регионе демонстрируют максимумы за всю историю постледниковой эпохи. Если данный процесс никак не замедлить, то человечество ждут катастрофические последствия, ведь в этом случае скорость уменьшения ледников окажется в 4 раза выше зафиксированного до этого наибольшего показателя.

Климатологи отмечают, что площадь ледников продолжает сокращаться, что вскоре приведет к их полному исчезновению на многих участках Арктики. Уровень мирового океана при этом может резко увеличиться на десять сантиметров, что станет причиной подтопления многих прибрежных городов.

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