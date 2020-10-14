Специалисты из Уппсальского университета в Швеции предложили новый способ для лечения пациентов с тяжёлой формой коронавируса.

Так, они предложили использовать оксид азота, который показал в исследовании высокую эффективность в противостоянии коронавирусу. Как отмечается, оксид азота расширяет кровеносные сосуды, что позволяет крови проще поступать к важным органам.

Низкие дозы, который используются при вдыхании, снижают воспалительные процессы и улучшают насыщение кислородом. Для пациентов, имеющих острую сердечную недостаточность, это будет весьма актуально.

Эффективность оксида азота, как отмечается, связана с его антибактериальными и противовирусными свойствами. Предполагается, что это поможет и для лечения коронавируса. Исследование в пробирке с использованием органических соединений SNAP, которые выделяют окись азота против клеток коронавируса, это подтвердило.