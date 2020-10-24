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В одном из сюжетов телепередачи «Право на власть», которая выходит на украинском ТВ, ведущая Татьяна Мосейчук рассказала печальную историю 13-летнего ребенка. Его родители, которые были врачами, умерли от Covid-19, и мальчик остался сиротой.

Коллеги погибших врачей поведали, что анестезиолог Валентин Степченко и его супруга Галина, которая была медсестрой в том же медицинском учреждении, попали в реанимацию после заражения коронавирусом. Туда же определили и ребенка, который вечером попал в больницу. Он был тут же подключен к аппарату ИВЛ, так как находился в тяжелом состоянии.

39-летняя Галина скончалась ровно через семь дней после начала лечения. Муж умер вечером того же дня – помимо болезни, причиной смерти стал шок из-за гибели супруги. Мальчику некоторое время ничего не говорили. Потом тетя сообщила ему о гибели родителей и заверила, что все будет хорошо. Однако ее слова ребенка не убедили. Он ответил, что «уже никогда хорошо не будет».

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