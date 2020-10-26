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Жуки-броненосцы славятся невероятной прочностью своего панциря. Известно, что это насекомое может выдерживать выживать даже под нагрузкой, которая в 39 тысяч раз больше своего собственного веса. Материаловеды университета в калифорнийском городе Ирвайне провели исследование, позволившее разгадать тайну прочности этого жука.

Используя современные методики, такие, как спектроскопия, компьютерная томография и сканирование экзоскелета насекомого, ученые определили состав панциря. В него входит достаточно прочный хитиновый слой, а также волокнистое вещество, вырабатываемое из глюкозы, и матрица из белка. Но главным элементом оказались волоски микроскопического размера, которые находятся в швах, соединяющих экзоскелет в одно целое.

При сильной нагрузке именно они распределяют давление по всей поверхности пластин и существенно смягчают процесс их деформации.
Дэвид Рестрепо, возглавляющий исследование, заявил, что у насекомого имеется действенная стратегия, которая позволяет переносить высокие нагрузки. При этом все части его панциря остаются прочно соединенными друг с другом. Именно эту стратегию эксперты намереваются использовать для разработки инновационных материалов для самых разных отраслей промышленности.

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