Блогер решил проверить гаджет Samsung Galaxy Z Fold2 на прочность, опубликовав видео с тестом в Сети. Как оказалось, новинка намного прочнее предыдущей версии модели.

Согласно словам автора ролика внешний экран защищен стеклом Victus, поэтому его трудно сломать или оставить на нем царапины, однако внутренний дисплей не имеет подобной защиты, поэтому его можно повредить даже обычным ногтем. Зато у складного смартфона заметно улучшилась шарнирная система – петли теперь почти не загрязняются, что снижает вероятность их поломки после продолжительного использования.

Частицы пыли больше не оседают на подвижном механизме, что благоприятно сказывается на его долговечности. Все благодаря установке специальных щеток в системе. В целом новинка выглядит гораздо прочнее других гибких устройств, но все еще уступает монолитным девайсам.