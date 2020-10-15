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Представители LG сообщили, что с 16 ноября компания примется за обновление прошивки своих телевизоров для улучшения их функций и отключения доступа к Smart TV у «серых» телевизоров.

Отмечается, что новый патч должен будет улучшить опцию распознавания речи, исправить некоторые ошибки, повысить удобство интерфейса и доработать взаимодействие с девайсами IoT. Однако у телевизоров, которые были ввезены в страны СНГ, в том числе в РФ, Туркменистан и Украину, без прохождения сертификации, будет закрыт доступ к функциям Smart TV.

Речь идет о телевизионных панелях, на которых нет знака EAC, а в суффикс наименования модели не добавлено слово «RU». Подобные ТВ ранее можно было приобрести по более низкой цене ввиду отсутствия необходимости платить за них налоги. С такой же проблемой недавно столкнулись обладатели «серых» телевизоров Samsung. Южнокорейская компания тоже решила отключить доступ к Smart TV у подобных гаджетов.

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