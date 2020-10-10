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Структура рыбьей чешуи вдохновила ученых из немецкого Штутгарта и британской столицы Лондона на разработку технологии, позволяющей значительно увеличить скорость самолетов. Они рассказали, что микрочешуйки, покрывающие тело рыбы, дают ей возможность легко преодолевать сопротивление воды. Не исключено, что то же самое может получиться и с воздухом.

Кроме того, в процессе изучения чешуи экспертам удалось сделать важное открытие. Оказалось, что она способна предотвратить такое явление, как турбулентность. Все дело в том, что перекрывающиеся участки на поверхности чешуи делают движение воды зигзагообразным. Именно за счет этого нейтрализуются волны волнами Толлмина — Шлихтинга.

Для экспериментов ученые прикрепили массив чешуи к специальной пластине и разместили в водном тоннеле, имеющемся в Университете Штутгарта. Исследование подтвердило все их предположения. Теперь эксперты заявляют, что на основе полученных данных можно создать технологию, которая не только ускорит полеты воздушных машин, но и значительно снизит расход топлива.

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