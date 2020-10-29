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Российский турист, побывавший в Турции во время пандемии коронавируса, рассказал о преимуществах поездки в ноябре. Его пост был опубликован на платформе «Яндекс.Дзен».

Так, по словам туриста, ноябрь больше всего подойдёт для проведения различных спа-процедур, к примеру, массаж, сауна, хамам, бассейн. Кроме того, в ноябре море ещё тёплое, поэтому туристы смогут отдохнуть и на пляже.

Отмечается, что из-за тёплой погоды в Турции бархатный сезон может продлиться ещё на месяц. Однако ближе к вечеру всё равно холодает, поэтому купание в море придётся сократить. Вечером, по словам туриста, уже придётся надевать джинсы и кофты, и носить с собой ветровку.

Также в публикации указывается, что ближе к зиме выбор объектов размещения сужается, сокращается количество лежаков, баров, закусочных на открытом воздухе.

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