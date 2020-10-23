Специалист «МИСиС» изобрели уникальный способ для обработки металлических стёкол.

Как сообщается, было предложено использовать методику, которую раньше считали неподходящей для подобных целей. Металлические стёкла имеют высокую прочность, также они устойчивы к коррозии. Они применяются в приборостроении, машиностроении, а также в медицине.

Теперь же предлагается использовать их для покрытий, применяемых в смартфонах. Текущие покрытия имеют большую хрупкость, а их замена порой выходит пользователю в солидную сумму. Металлические стёкла решат эту проблему.

Метод был испробован на аморфном сплаве системы цирконий-медь-железо-аллюминий с отжигом около 100 градусов ниже температуры стеклования. В итоге специалистам удалось получить более прочный материал. В настоящее время разработанная технология тестируется на других сплавах с целью найти более дешевый материал.