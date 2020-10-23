читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалист «МИСиС» изобрели уникальный способ для обработки металлических стёкол.

Как сообщается, было предложено использовать методику, которую раньше считали неподходящей для подобных целей. Металлические стёкла имеют высокую прочность, также они устойчивы к коррозии. Они применяются в приборостроении, машиностроении, а также в медицине.

Теперь же предлагается использовать их для покрытий, применяемых в смартфонах. Текущие покрытия имеют большую хрупкость, а их замена порой выходит пользователю в солидную сумму. Металлические стёкла решат эту проблему.

Метод был испробован на аморфном сплаве системы цирконий-медь-железо-аллюминий с отжигом около 100 градусов ниже температуры стеклования. В итоге специалистам удалось получить более прочный материал. В настоящее время разработанная технология тестируется на других сплавах с целью найти более дешевый материал.

Вам может понравиться

У стен Владимирского собора в Херсонесе обнаружили древнее кладбище

Во время подготовки к реставрационным работам на территории херсонского Владимирского собора специалисты… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Ученые обнаружили новые данные об эволюции гипофиза

Новое исследование под руководством Университета Южной Калифорнии (USC) может поменять историю развития… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

У аллергии и коронавируса обнаружили одинаковые симптомы

Алла Рыжих, аллерголог-иммунолог из РФ, в рамках недавнего радиоэфира на радио Sputnik… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 октября – небольшой дождь, до 12 °C | город Мытищи: погода, 23 октября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 октября – сильный дождь, до 14 °C | Королев: погода, 23 октября – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 23 октября – пасмурно, до 12 °C | Армавир: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 19 °C |