Глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что российский препарат «Спутник V» будет испытываться на пожилых людях. К исследованиям привлечены добровольцы, возраст которых составляет более 60 лет.

Министр пояснил, что подобные испытания необходимы. Ведь они позволят не только своевременно выявить возможные противопоказания и побочные эффекты, но еще и определить, как именно делать прививки пожилым пациентам, какие дозы и схемы использовать. Кроме того, исследования дадут возможность использовать препарат для тех людей, течение болезни у которых чаще всего оказывается очень тяжелым.

Напомним, что «Спутник V» — это первая в мире зарегистрированная вакцина от SARS-CoV-2. Она была создана НИЦЭМ им. Гамалеи в сотрудничестве с фондом прямых инвестиций. Регистрация препарата была проведена до клинических испытаний. Из-за этого представители запада относятся к нему скептически и выражают сомнения в безопасности для организма.