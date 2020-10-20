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Специалисты Роспотребнадзора предупредили россиян о том, что принимать антибиотики во время гриппа может быть опасно, так как они не могут побороть вирус и при этом нейтрализуют полезную микрофлору и ослабляют иммунную систему.

Согласно их словам, назначать прием антибиотиков должен врач, если у пациента возникли осложнения, связанные с присоединением к болезни бактериальной инфекции. Сославшись на рекомендации ВОЗ, они добавили, что наиболее эффективным методом профилактики гриппа считается прививка. Вакцину советуют первым делом принимать тем, кто находится в группе риска, например, пенсионерам или детям.

Медики напоминают, что грипп может привести к серьезным осложнениям, включая пневмонию, которая нередко становится причиной смерти больного. Может также возникнуть обострение хронических болезней. В ведомстве рекомендуют не выходить из дома при заболевании, и пройти курс лечения под наблюдением врачей.

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