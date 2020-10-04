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Исследователи из Великобритании создали мутантные ферменты, способные с большой эффективностью поглощать и переваривать пластмассу. Они оказались в 6 раз быстрее аналогичных веществ.

Специалисты смогли заметно уменьшить время, необходимое на распад полиэтилентерефталата на менее сложные соединения, воспользовавшись ферментами PETase и MHETase, ранее уже доказавшие свою пользу при борьбе с пластиковым мусором. Путем их комбинирования можно увеличить скорость разложения в несколько раз.

Согласно словам экспертов, благодаря новому ферменту на «переваривание» отходов, которые в естественной среде разлагались бы несколько столетий, требуется всего неделя. Ученые надеются, что он поможет в утилизации пластикового мусора.

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