Исследователи из Великобритании создали мутантные ферменты, способные с большой эффективностью поглощать и переваривать пластмассу. Они оказались в 6 раз быстрее аналогичных веществ.

Специалисты смогли заметно уменьшить время, необходимое на распад полиэтилентерефталата на менее сложные соединения, воспользовавшись ферментами PETase и MHETase, ранее уже доказавшие свою пользу при борьбе с пластиковым мусором. Путем их комбинирования можно увеличить скорость разложения в несколько раз.

Согласно словам экспертов, благодаря новому ферменту на «переваривание» отходов, которые в естественной среде разлагались бы несколько столетий, требуется всего неделя. Ученые надеются, что он поможет в утилизации пластикового мусора.