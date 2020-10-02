Уже совсем скоро компания Apple организует традиционную презентацию новых моделей iPhone. Чтобы скрасит поклонникам ожидание, неустановленные источники раскрыли цены на весь модельный ряд долгожданной двенадцатой модели «яблочного» девайса.

Так, самым дешевым будет iPhone 12 mini, который выйдет в трех модификациях. Самая «младшая», имеющая только 64 Гб встроенной памяти, обойдется поклонникам продукции Apple в 649 долларов. Версии со 128 и 256 Гб будут стоить 699 и 799 долларов соответственно. Напомним, что производитель решил не оснащать эту модель технологией 5G.

iPhone 12, оснащенный дисплеем с диагональю 5,4 дюйма, будут продавать по цене от 749 долларов в зависимости от все того же объема встроенной памяти. Чтобы приобрести iPhone 12 Pro (диагональ дисплея – 6,1 дюйма) покупателям придется заплатить от $999. Самым же дорогим будет iPhone 12 Pro Max. Его версия с экраном на 6,7 дюйма и 512 Гб памяти обойдется в 1399 долларов США.