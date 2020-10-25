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Транспортировка гигантских каменных блоков к месту строительства пирамиды Хеопса является одной из основных тайн Древнего Египта. Однако исследователи считают, что они смогли раскрыть данный секрет.

Масштабные исследования пирамид, возведенных в Египте, началась еще в XVIII веке, однако все еще полностью не завершены. Эксперты разгадали немало тайн этих грандиозных построек, и недавно им удалось найти ответ на главный вопрос: камни доставлялись до пирамид с помощью огромных плывучих конструкций.

Крупные известняковые блоки зачастую весили более двух с половиной тонн, поэтому удобнее всего их было переправлять по воде. Специально для этого древние египтяне вырыли каналы от Нила и проложили их через Гизу. Потом они создали из деревянных лодок огромное судно, на котором можно было довезти камни почти до самой пирамиды.

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