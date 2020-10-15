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Эксперты Бергенского университета, что в Норвегии, изучали влияние коронавируса на организм молодых людей. В ходе исследований им удалось выявить серьезную опасность для здоровья пациентов в будущем.

Ученые утверждают, что проникновение коронавируса в молодой организм провоцирует образование антител. У тех испытуемых, которые страдали от аутоиммунного полиэндокринного синдрома они блокировали интерферон, который выполняет важные защитные функции и является одним из основных компонентов иммунной системы. Из-за этого организм начинает «воевать сам с собой».

Специалисты заявили, что данную проблему можно легко решить. По их словам, выявить блокировку интерферона антителами к коронавирусу совсем несложно. Если такая ситуация наблюдается, можно вводить дополнительный интерферон, предотвращая связывание.

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