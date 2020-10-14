Сегодня с Байконура была отправлена к МКС ракета «Союз-2.1а» Ее задача – вывести на орбиту пилотируемый космический аппарат «МС-17», который по скорости выигрывает у любых других современных кораблей.

Продолжительность полета к космической станции составит всего 3 часа. Столь рекордные сроки стали возможными благодаря новой схеме, применяемой для полетов. Раньше использовалась схема, предполагающая совершение 34 витков вокруг планеты и достижение МКС за 48 часов. «Союз МС-17» сделает всего два оборота и за через три часа будет у цели.

Прежде чем использовать новую схему для пилотируемых аппаратов, ее сперва «обкатали» на грузовых кораблях «Прогресс МС».

За три часа полета к МКС корабль побьет рекорд «Союза МС-06», установленный 3 года назад. Тогда корабль добрался до международной станции за пять с половиной часов.