Фотограф-профессионал Остин Манн отправился в Национальный парк Глейшер, что в американском штате Монтана, чтобы испытать все возможности камеры, установленной в новом смартфоне iPhone 12 Pro. Специалист подробно рассказал о том, что из этого получилось.

Так, специалисту понравился ночной режим широкоугольного 26-мм объектива. Фотограф сделал снимок практически при полном отсутствии света и положительно оценил его качество. Он заявил, что эта функция стала работать значительно лучше в сравнении с предыдущими моделями смартфонов от Apple.

Также специалист поставил хорошую оценку функции LIDAR. По его словам, она отлично справляется с проведением портретной съемки в условиях слабого освещения. С данной функцией камера лучше фокусируется и правильно выделяет объект съемки на любом фоне.

При обычном дневном свете камера снимает точно также, как и фотомодуль iPhone 11 Pro. Фотограф отметил лишь режим Smart HDR 3, который отлично выделяет детали как при ярком свете, так и при полном его отсутствии.