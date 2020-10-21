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Фотограф-профессионал Остин Манн отправился в Национальный парк Глейшер, что в американском штате Монтана, чтобы испытать все возможности камеры, установленной в новом смартфоне iPhone 12 Pro. Специалист подробно рассказал о том, что из этого получилось.

Так, специалисту понравился ночной режим широкоугольного 26-мм объектива. Фотограф сделал снимок практически при полном отсутствии света и положительно оценил его качество. Он заявил, что эта функция стала работать значительно лучше в сравнении с предыдущими моделями смартфонов от Apple.

Также специалист поставил хорошую оценку функции LIDAR. По его словам, она отлично справляется с проведением портретной съемки в условиях слабого освещения. С данной функцией камера лучше фокусируется и правильно выделяет объект съемки на любом фоне.

При обычном дневном свете камера снимает точно также, как и фотомодуль iPhone 11 Pro. Фотограф отметил лишь режим Smart HDR 3, который отлично выделяет детали как при ярком свете, так и при полном его отсутствии.

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  • Анна
  • 19.10.2020
  • читать 1 минуту
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