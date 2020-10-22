Линейка Mate 40 от китайского бренда Huawei была представлена широкой публике. Компания организовала и продемонстрировала три модели смартфонов этой серии. Кроме того, поклонников ждал сюрприз – дизайнерский аппарат RS Porsche Design.

Наиболее интересными оказались старшие модели – Huawei Mate 40 Pro и Pro+. Первую оснастили дисплеем с диагональю 6,76 дюйма, изгибающимся по отношению к корпусу под углом 88 градусов. Модуль задней камеры, который сам производитель называет «Глазом вселенной», был разработан дизайнерами после ознакомления со спутниковыми снимками черной дыры. Камера включает в себя три сенсора – обычный, широкоугольный и кинематографический.

Помимо этого, можно отметить ультраширокоугольную селфи-камеру, которая применяется не только на Pro, но и на обычной версии Mate 40.

Модели Pro и Pro Plus будут использовать для зарядки аккумуляторов адаптер питания мощностью 66 Вт. Он позволит всего за 30 минут восстанавливать заряд на 75 процентов.

Mate 40 RS Porsche Design выделяется на фоне остальных моделей линейки поддержкой 5G-сетей, стильным дизайном, а также быстрым и производительным процессором Kirin 9000, который, по словам создателей, превосходит Apple A14.