Политолог Робер Кахейли, который сумел спрогнозировать победу Трампа на прошлых выборах в США, заявил, что ему удастся переизбраться.

О своём мнении Кахейли рассказал телеканалу Fox News. По словам специалиста, результаты опросов выявили, что в ряде главных штатов – Флорида, Джорджия, Северная Каролина и Огайо США жители отдают Трампу предпочтение.

Отмечается, что в этом исследовании не было учтено мнение «скрытых» сторонников Трампа. Такие люди, как заявил политолог, не желают высказывать своё мнение и практически не участвуют в опросах общественного мнения. Причиной этому – опасения в том, что их будут преследовать за их мнение, так как сторонники соперника Трампа, Джо Байдена, свою позицию выражают открыто.