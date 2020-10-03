Компания Larian, которая работает над игрой Baldur`s Gate 3, описала возможности редактора, который позволит игрокам создавать персонажей. Представители студии рассказали, что у пользователя будет возможность выбора биографии героя, его расы и подрасы, которые будут оказывать непосредственное влияние на весь процесс игры.

Кроме того, игроку предоставляется возможность самостоятельно определить внешность создаваемого персонажа. Специально для геймеров было создано 150 лиц, которые представляют собой трехмерные сканированные копии известных людей. При желании пользователь сможет изменить их черты в соответствии со своим вкусом.

Напомним, что ранее студия рассказала о том, как персонажи игры будут строить отношения. Также разработчик планирует предоставить ранний доступ для геймеров уже 6 октября. Создание игры будет продолжаться, однако пользователи получат возможность испытать все ее функции.