Американское издание Popular Mechanics раскрыло планы ЦРУ, намеревающегося все же раскрыть секрет зенитно-ракетных комплексов С-400. В статье проводятся аналогии с разработанным в СССР комплексом С-75 «Двина», который разведуправлению удалось рассекретить еще в 60-х годах минувшего столетия.

1966 год – это война во Вьетнаме. В ходе которой американцы впервые задействовали беспилотные аппараты. Операция с их участием была разработана специально для того, чтобы выведать тайны советских средств ПВО.

Беспилотник создали для одной-единственной цели. Он должен был имитировать полет разведывательного самолета U-2 и обратить на себя внимание ЗРК, о принципе работы которого ничего не было известно.

Цель была достигнута. ЦРУ выяснили все необходимые подробности о «Двине». Для этого даже пришлось пожертвовать беспилотником, который сбила советская ракета, выпущенная из все того же С-75.

Именно такой трюк разведывательное управление Соединенных Штатов намерено повторит и с комплексами С-400. Но можно не сомневаться, что на этот раз план будет гораздо хитрее.