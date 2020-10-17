Сверхпроводники или вещества с нулевым сопротивлением способны сделать переворот во многих сферах человеческой деятельности. Однако до сих сверхпроводимость могла проявляться только при экстремально низких температурах. Это создавало серьезные проблемы для экспериментов с ними.

Из-за этих проблем сверхпроводимость применяется чрезвычайно редко, так как это дорогая технология. Однако ученым американского Рочестерского университета удалось сделать шаг вперед для устранения препятствий к использованию сверхпроводников.

Возглавляющий исследования Ранг Диас заявил, что его группе удалось не только пересечь ранее установленную границу в 70 градусов со знаком минус, но и получить сверхпроводимость при стандартной комнатной температуре. Для этого готовилась смесь из метана, сероводорода и водорода, которая затем сжималась до максимально возможного уровня.

Авторы исследования поясняют, что получение сверхпроводимости – это только первый этап на пути к революционным изменениям. Теперь необходимо проводить исследования, чтобы найти вещество, способное длительное время сохранять свои сверхпроводящие свойства не только при комнатной температуре, но и при разумном давлении.