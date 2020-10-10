Ольга Бузова презентовала клип на новый трек «Ненормальный вайб», который поклонники прияли весьма прохладно.

Так, за сутки ролик, опубликованный на YouTube, набрал чуть более 110 тысяч просмотров и всего лишь 4,3 тысяч «лайков» при 798 «дизлайках». Как было отмечено, практически никто не понял, что ролик снят в жанре mood video – видеозапись, которая передаёт настроение.

В комментариях поклонники выразили мнение, что Бузова застряла в начале 2000-х годов, когда была популярна Бритни Спирс. Певице посоветовали не «открывать так рот», отметив, что она на YouTube, а не в TikTok. Также было отмечено, что с созданием видео не стали заморачиваться, и сняли его «одним кадром».

Кроме того, некоторые даже проанализировали текст песни, и сделали вывод, что Бузова скоро расстанется с Давидом Манукяном, с которым встречалась около года.