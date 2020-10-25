Недавно сообщалось, что ученые считают причиной вымирания сухопутных и морских животных более 250 млн лет назад, активность вулканов, расположенных в Сибири. Сейчас эксперты нашли подтверждение этой теории.

Специалисты из Германии собрали для проведения исследований окаменевшие раковины, которые в разные времена были обнаружены в Средиземном и Черном морях, а также на дне Каспия. Известно, что именно эти моря в те далекие времена были частями океана Тетис, расположенного между материками Гондвана и Лавразия.

Раковины потребовались ученым, чтобы измерить в них изотопы бора. Результат вычислений позволил рассчитать кислотность океанских вод до вымирания животных и после него. Эксперты пояснили, что извержения сибирских вулканов спровоцировало мощный выброс в атмосферу углекислого газа. Именно из-за него кислотность воды существенно повысилась. Магма также подняла температуру океана, из-за чего в нем появилось огромное множество зон практически с полным отсутствием кислорода.