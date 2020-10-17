Специалисты в области медицины из Подмосковья решили дать несколько рекомендаций по восстановлению сил в выходные перед очередными рабочими днями.

Согласно их словам, следует первым делом хорошенько выспаться. Однако это не значит, что необходимо долго спать и поздно проснуться – хватит и 8 часов сна. При этом следует лечь пораньше и перед сном заняться какими-нибудь спокойными вещами, к примеру, погулять на свежем воздухе или послушать любимую музыку.

Привести себя в тонус можно с помощью физической нагрузки и новых впечатлений. Для этого следует отправиться в непродолжительный поход или посетить какое-нибудь культурное мероприятие. Врачи также рекомендуют в выходные не есть фастфуд, а переключиться на здоровую пищу, например, фрукты и овощи. Избавиться от нервного напряжения можно путем общения с домашними питомцами.