Способная поглощать радиацию плесень подтолкнула исследователей к идее о создании живых космических кораблей.

Черную плесень, которую обнаружили в саркофаге ЧАЭС, принялись изучать десятки экспертов, ведь этот организм не только не боится радиации, но, наоборот разрастается при ее поглощении. Он также указывает на то, что жизнь может зародиться даже в самых экстремальных условиях. Что касается уникального грибка, то он обладает хитиновой оболочкой и может превратиться в структурный материал.

Согласно словам ученых, эту плесень можно трансформировать в уникальный материал для создания космических кораблей. Эти живые аппараты смогут не только защищать экипаж от губительной радиации, но также сами ремонтировать себя, создавая споры, возводить новые отсеки и даже производить лекарства.