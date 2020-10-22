Поклонники Ольги Бузовой нашли ещё несколько фактов, которые говорят о расставании певицы с Давидом Манукяном.

Так, на днях Манукян выпустил лирическую песню. Отмечается, что композиция достаточно грустная, и поклонники увидели в ней намёк на некие печальные события в жизни артиста. Однако больше всего на расставание, по мнению некоторых, указывает радикальная смена имиджа Бузовой.

Певица поделилась фото, представ блондинкой, которой была много лет назад, ещё в то время, когда встречалась с Дмитрием Тарасовым. Свой цвет волос на чёрный она изменила именно после расставания с футболистом. Кроме того, многие девушки, как указывается, кардинально меняют свой имидж после расставания со своими возлюбленными, символизируя этим начало новой жизни.

На данный момент неизвестно, собирается ли Бузова оставлять новый образ надолго, или это был эксперимент со внешностью.