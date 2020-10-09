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Пациенты, успешно вылечившиеся от Covid-19, через некоторое время начинают замечать симптомы, о которых не упоминается в официальных документах. Эти признаки появляются внезапно и сохраняются в течение 2-3 месяцев.

В числе подобных симптомов были названы онемение отдельных частей тела или лица, бессонница и непонятная сыпь на коже. У некоторых пациентов также появлялось неприятное и достаточно болезненное жжение в районе стопы. Также отдельные больные пожаловались на провалы в памяти и выпадение волос.

Натали Ламберт, представляющая Медицинскую школу американского Университета Индианы, рассказала, что количество пациентов, которые излечились от вируса, но сталкиваются с перечисленными выше симптомами, стремительно растет. Она считает, что срочно требуется провести масштабное исследование, которое поможет разобраться в последствиях Covid-19, способных проявляться даже через несколько месяцев после излечения.

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