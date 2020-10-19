Астрофизик Нил Деграсс Тайсон прогнозирует столкновение Земли с астероидом. Он заявляет, что небесное тело упадет на поверхность нашей планеты за день до выборов американского президента. По словам эксперта, астероид размером со стандартный холодильник, рухнет на Землю 2 ноября.

Чтобы предотвратить панику, Тайсон сразу уточняет, что такие размеры слишком малы для небесного тела. Поэтому никакого вреда нашей планете он не нанесет. «Если конец света внезапно настанет в 2020-м году, это случится точно не по вине мчащегося к земле астероида», с юмором заметил астрофизик.

Эксперты американского космического агентства NASA опровергают информацию о падении астероида на Землю. Они утверждают, что небесное тело пронзит атмосферу планеты лишь на 0,41 процента. После этого оно улетит. Минимальное расстояние до поверхности Земли составит 384 тысячи километров.