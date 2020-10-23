«Коронавирус – это настоящий дьявол». Именно так охарактеризовала Covid-19 32-летняя англичанка Тони Фрэнк. Причиной такого ее отношения к SARS-CoV-2 стали последствия заболевания, с которыми врачи ничего не могут сделать уже полгода.

Фрэнк заболела Covid-19 еще во время первой волны, в апреле текущего года. Она почти два месяца провела в реанимации, после чего была выписана. Однако до сих пор последствия заболевания не дают ей жить полной жизнью.

Через некоторое время после выписки женщина почувствовала постоянную усталость. Одновременно с этим появились проблемы с дыханием и начала развиваться астма. Кроме того, последствия коронавируса вынудили ее ложиться в больницу с заболеваниями легких два раза подряд. В довершение всего начало пошаливать и сердце.

Медики Великобритании, которые называют подобные случаи «долгим Covid», предпринимают все возможные меры, чтобы помочь пациентке. Однако восстановить здоровье пока никак не удается.