Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Специалисты центра НАФИ в ходе опроса выяснили, что лишь один процент мужчин среди опрошенных готов уйти в декретный отпуск по уходу за ребёнком.

Ещё 12% заявили о том, что готовы чередовать обязанности по уходу за ребёнком вместе с женами. И 87% опрошенным мужчин выразили уверенность, что в декрет должна идти женщина. Всего в исследовании было опрошено около 1600 человек, проживающих в 53-х регионах России.

Отмечается также, что большинство мужчин уверены, что супруги должны делить поровну между собой обязанности по дому, и вместе заниматься воспитанием детей.

Также в ходе опроса было выяснено, что самым подходящим возрастом для вступления в брак мужчины считают 25 лет. В 27 лет они уже готовы к рождению первого ребёнка. 44% отметили, что нельзя проявлять агрессию в воспитании ребёнка, и 49% заявили, что следует применять различные подходы к воспитанию.

Вам может понравиться

Загадочный перехватчик: NI оценил проект истребителя ПАК ДП

В американском журнале The National Interest появилась статья военного обозревателя Марка Эпископоса,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Стрелков: Эрдоган не считает Путина равным противником

Экс-глава Минобороны ДНР Игорь Стрелков считает, что в Сирии возможно открытое противостояние… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Минобороны Армении: бои в Карабахе идут близ ключевого города Шуши

Арцрун Ованнисян, представляющий военное ведомство Армении заявил о боевых действиях рядом с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 30 октября – пасмурно, до 9 °C | город Мытищи: погода, 30 октября – пасмурно, до 5 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 4 °C | Южно-Сахалинск: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Королев: погода, 30 октября – пасмурно, до 16 °C | Подольск: погода, 30 октября – пасмурно, до 6 °C | Армавир: погода, 30 октября – облачно с прояснениями, до 23 °C |