Специалисты центра НАФИ в ходе опроса выяснили, что лишь один процент мужчин среди опрошенных готов уйти в декретный отпуск по уходу за ребёнком.

Ещё 12% заявили о том, что готовы чередовать обязанности по уходу за ребёнком вместе с женами. И 87% опрошенным мужчин выразили уверенность, что в декрет должна идти женщина. Всего в исследовании было опрошено около 1600 человек, проживающих в 53-х регионах России.

Отмечается также, что большинство мужчин уверены, что супруги должны делить поровну между собой обязанности по дому, и вместе заниматься воспитанием детей.

Также в ходе опроса было выяснено, что самым подходящим возрастом для вступления в брак мужчины считают 25 лет. В 27 лет они уже готовы к рождению первого ребёнка. 44% отметили, что нельзя проявлять агрессию в воспитании ребёнка, и 49% заявили, что следует применять различные подходы к воспитанию.