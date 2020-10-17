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Британские медики перечислили признаки потенциального инфаркта, нередко появляющиеся за 5-7 дней до возникновения этого опасного состояния. В некоторых случаях человек начинает чувствовать дискомфорт на протяжении целого месяца.

Как правило, при остром нарушении коронарного кровообращения возникает сильная боль в груди, которая может распространиться на другие части тела, включая живот. Однако врачи советуют не оставлять без внимания резко появившуюся усталость или сильную одышку. Многие пациенты жалуются на подобные симптомы незадолго до сердечного приступа.

К неочевидным симптомам кардиологи также отнесли повышенное выделение пота, тошноту и головокружения. Они добавляют, что при любом тревожном состоянии, нетипичном для организма, следует обязательно обратиться в больницу. Однако не следует сильно переживать об этом, стараясь сохранять спокойствие до прибытия медиков.

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