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Специалист в области онкологических заболеваний челюстно-лицевого аппарата Игорь Малиновский рассказал, что в его практике чаще всего встречается такой недуг, как рак языка. И во многих случаях его развитие провоцирует неправильное обращение пациентов с зубными протезами.

По словам специалиста, поврежденные протезы или сломанный зуб постоянно натирают язык. Если эту проблему проигнорировать и своевременно не принять меры для ее устранения, то в на языке вполне могут появиться раковые клетки.

Врач заметил, что к развитию онкологического заболевания приводит даже самая незначительная травма. Поэтому нужно не тянуть время, а как можно скорее обращаться к врачам, которые быстро предпримут все необходимые меры. Также специалист отметил, что рак может развиваться не только на слизистой оболочке полости рта, но еще и на костных тканях.

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