Бывший главный санитарный врач РФ, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, что уничтожая аппараты ИВЛ российского производства, Соединенные Штаты проявляют пренебрежение и неуважение к России. Он назвал эти действия политической показухой, причем – очень примитивной.

Депутат опроверг заявления представителей США о том, что аппараты не подходят для подключения к электрической сети, которая, как известно, имеет совсем другие стандарты. По его словам, можно было без проблем найти адаптеры, которые позволяют подсоединиться к любой сети через любую розетку.

Напомним, что ранее появилась информация об утилизации 45 аппаратов ИВЛ, которые были отправлены в Соединенные Штаты из РФ для оказания помощи в борьбе с коронавирусом. Принимая помощь от России, в марте, американский президент назвал этот жест «милым» и поблагодарил Москву.