Производитель OnePlus выпускает ограниченную серию флагманских смартфонов 8T в стиле Cyberpunk 2077. Уже совсем скоро (4 ноября) можно будет оформить предзаказ на один из этих аппаратов. А еще через две недели появится и сама новая часть игры Cyberpunk.

Модель смартфона 8T должна полностью оправдать звание флагмана. Она построена на производительном процессоре Qualcomm Snapdragon 865, оснащена 8 либо 12 (в зависимости от модификации) гигабайтами оперативной памяти и экраном с частотой обновления 120 Гц. Диагональ дисплея составляет 6,55 дюйма. Также сообщается о 16-мегаписксельной селфи-камере. Разрешение тыльной камеры, состоящей сразу из четырех модулей – 48 МП.

Стоимость OnePlus 8T будет зависеть от объема оперативной и встроенной памяти. Аппарат с 8 и 128 гигабайтами соответственно обойдется в 599 евро, а с 12 и 256 – в 699 евро.