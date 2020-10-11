Эксперт-вирусолог Анатолий Альштейн дал свой комментарий на появление трех ранее неизвестных симптомов коронавируса. Напомним, что о них рассказали британские ученые, входящие в независимую группу SPI-B. Эти три симптома – повышенная утомляемость, появление на ногах волдырей, а также болевые ощущения в мышцах.

Ученый заявил, что два из этих признаков встречаются буквально при любом инфекционном заболевании, спровоцированном вирусами. Поэтому ничего нового британские специалисты здесь не открыли. Однако третий симптом – волдыри на нижних конечностях, заслуживает пристального внимания.

Альштейн заявил, что этот признак никогда не появляется при вирусных инфекциях. Поэтому можно говорить о том, что коронавирус мутирует, появляются новые его виды, способны вызывать неизвестные ранее заболевания.

Напомним, что ранее Анатолий Альштейн дал прогноз, согласно которому пик заболеваемости Covid-19 будет достигнут уже через неделю. Если граждане России не будут игнорировать введенные ограничительные меры, то после этого ситуация выйдет на фазу плато.