читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Эксперт-вирусолог Анатолий Альштейн дал свой комментарий на появление трех ранее неизвестных симптомов коронавируса. Напомним, что о них рассказали британские ученые, входящие в независимую группу SPI-B. Эти три симптома – повышенная утомляемость, появление на ногах волдырей, а также болевые ощущения в мышцах.

Ученый заявил, что два из этих признаков встречаются буквально при любом инфекционном заболевании, спровоцированном вирусами. Поэтому ничего нового британские специалисты здесь не открыли. Однако третий симптом – волдыри на нижних конечностях, заслуживает пристального внимания.

Альштейн заявил, что этот признак никогда не появляется при вирусных инфекциях. Поэтому можно говорить о том, что коронавирус мутирует, появляются новые его виды, способны вызывать неизвестные ранее заболевания.

Напомним, что ранее Анатолий Альштейн дал прогноз, согласно которому пик заболеваемости Covid-19 будет достигнут уже через неделю. Если граждане России не будут игнорировать введенные ограничительные меры, то после этого ситуация выйдет на фазу плато.

Вам может понравиться

Гонконг разработал двойную вакцину от гриппа и от коронавируса

Университету Гонконга удалось создать вакцину, которая будет обеспечивать защиту не только от… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Доктор Мясников констатировал бессмысленность статистики по коронавирусу

Популярный телеведущий Александр Мясников, возглавляющий московскую больницу №71, заявил, что по ежедневно… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Определены болезни, которые негативно сказываются на пациентах с коронавирусом

Исследователи из США определили заболевания, которые могут значительно увеличить вероятность летального исхода… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 11 октября – пасмурно, до 12 °C | город Мытищи: погода, 11 октября – пасмурно, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 11 октября – ясно, до 8 °C | Южно-Сахалинск: погода, 11 октября – переменная облачность, до 11 °C | Королев: погода, 11 октября – пасмурно, до 19 °C | Подольск: погода, 11 октября – пасмурно, до 13 °C | Армавир: погода, 11 октября – облачно с прояснениями, до 22 °C |