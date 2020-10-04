Автопроизводитель Kia выставил на индийский автомобильный рынок свой новый кроссовер Sonet, который практически сразу стал настоящим хитом продаж. За неполные две недели было продано 9266 авто.

Kia Sonet – это кроссовер с приводом лишь на передние колеса, который оснащен дизельным двигателем на 100 л.с, 1-литровым турбомотором, а также атмосферным двигателем, мощность которого составляет 83 л.с.

В салоне кроссовера установлена виртуальная приборная панель, эффективная система климат-контроля, а также мультимедийный центр, оснащенный 10,25-дюймовым сенсорным экраном. На борту также имеется мощная аудиосистема Bose. Безопасность водителя и пассажиров при столкновении обеспечивают шесть подушек безопасности. Также предусмотрено наличие современной системы стабилизации. Стоимость авто стартует с 713 тысяч рублей за базовую комплектацию.