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В процессе подготовки к новому году российским водителям придется обратить внимание на свой автомобиль. Все дело в том, что МВД России дорабатывает перечень поправок к ПДД, а также штрафов, которые будут накладываться за проблемы и технические неполадки, при наличии которых использование транспортного средства запрещено.

К таким проблемам относятся, к примеру, эксплуатация машины зимой с летней и летом с зимней резиной. Будут выписываться штрафы и в том случае, если повреждены шины или диски автомобиля.

Под действие новых штрафов попадут также нештатные ксеноновые, светодиодные и оклеенные пленкой черного цвета фары, тонированные или поврежденные стекла, неисправные стеклоочистители и стеклоомыватели.

Придется готовить деньги на штрафы и в тех случаях, если машина используется с некорректно работающим либо дефектным газобаллонным оборудованием, с протечками жидкости в гидроусилителе руля, с люфтами рулевого колеса и другими проблемами. Эксперты говорят, что далеко не все инспекторы ГИБДД смогут определить «на глазок» большинство перечисленных неисправностей и проблем, но вот пройти с ними техосмотр не получится точно.

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