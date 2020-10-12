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Австралийские исследовали совершили немного пугающее открытие. Они сумели доказать, что на бумажных деньгах и на стеклянных поверхностях коронавирус способен оставаться жизнеспособным на протяжении 28 дней.

Эксперты центра CSIRO рассказали, что подобными свойствами обладают многие вирусы. Некоторые из них сохраняются на различных поверхностях даже в течение трех-четырех месяцев. SARS-CoV-2 по этому критерию несколько уступает. Если температура окружающего воздуха составит 20-30 градусов, то он останется активным на протяжении 28-30 дней. Если же воздух прогреется до сорока градусов, будет достаточно всего пары часов для гибели возбудителя Covid-19.

Напомним, что ученые из нескольких стран сумели доказать, что на коже человека коронавирус способен выживать в течение 9 часов. Поэтому они настоятельно рекомендуют тщательно мыть руки с мылом и осуществлять обработку всех поверхностей, с которыми может соприкасаться человек, антисептическими составами.

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