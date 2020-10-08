Представители Microsoft отмечают, что во время установки новой сборки ОС Windows 10 она спросит у пользователя, для каких целей будет использоваться компьютер.

Новая опция предназначена для автоматической оптимизации конфигурации операционной системы. Всего планируется предоставить шесть предварительных установок: бизнес, развлечения, семья, учеба, творчество и игры. Однако пользователю дадут возможность не выбирать представленные сценарии, вручную настроив необходимые функции.

Данный выбор начали предлагать в тестовой сборке 20231. В скором времени он появится и в финальном варианте Windows 10. Этот билд также лучше ассоциирует файлы с программами, и точнее отображает сведения о графическом ускорителе. Разработчики помимо всего прочего исправили мелкие недочеты ОС.