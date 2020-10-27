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Компания Nokia сравнительно недавно вышла на рынок смартфонов после возрождения своего мобильного отделения, однако она уже второй год оказывается лидером среди самых надежных производителей. Об этом сообщила компания Counterpoint Research, которая провела всестороннее исследование продукции популярных брендов.

В ходе исследований во внимание брались такие критерии, как регулярность обновления функций безопасности, фирменное ПО, наличие рекомендаций для применения смартфонов в бизнес-целях, а также надежность и качество сборки. Компания Нокиа получила большой перевес перед конкурентами по всем этим параметрам. Причем сделала это второй год подряд.

На втором месте оказалась компания OnePlus. Популярность которой в последние пару лет постоянно растет. Наконец, лишь на третьей позиции оказался лидер рынка смартфонов по уровню продаж – южнокорейская компания Samsung.

В ассортименте продукции Nokia – не только смартфоны. Так, совсем недавно она вывела на российский рынок два кнопочных аппарата -Nokia 215 и 225. Оба девайса могут похвастать поддержкой 4G LTE.

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