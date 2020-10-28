Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Александр Гинцбург, возглавляющий Центр им. Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», сообщил, что несколько участников испытаний препарата инфицированы коронавирусом. Он пояснили, что они могут относиться к той группе, которой вместо вакцины давали плацебо.

В испытаниях препарата приняли участие 40 тысяч добровольцев. Десяти тысячам из них вводили плацебо, но кому именно, в настоящий момент установить невозможно. По словам Гинцбурга, эта информация станет доступной не ранее середины ноября.

Также директор Центра рассказал о том, как проходят испытания. По его словам, 50% добровольцев уже ввели первый компонент препарата. Еще 9 000 человек были привиты во второй раз. Как известно, вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся последовательно с промежутком в 21 день.

Напомним, что «Спутник V» – первая официально зарегистрированная вакцина от коронавируса. В настоящий момент проводятся ее клинические испытания, которые должны продемонстрировать эффективность и отсутствие побочных эффектов.

Вам может понравиться

Академик заявил о способности некоторых людей не заражаться коронавирусом

Директор НИИ микробиологии и эпидемиологии имени Пастера Арег Тотолян заявил, что коронавирус… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Доказана эффективность физических упражнений в борьбе с раком

Шведские исследователи смогли доказать, что с помощью физических упражнений можно бороться с… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Роспотребнадзор ввел всеобщий масочный режим

Новое постановление Роспотребнадзора обязывает носить медицинские маски или респираторы абсолютно всех граждан… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 10 °C | город Мытищи: погода, 28 октября – ясно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 28 октября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Королев: погода, 28 октября – пасмурно, до 11 °C | Подольск: погода, 28 октября – переменная облачность, до 8 °C | Армавир: погода, 28 октября – переменная облачность, до 19 °C |