Александр Гинцбург, возглавляющий Центр им. Гамалеи, разработавший вакцину «Спутник V», сообщил, что несколько участников испытаний препарата инфицированы коронавирусом. Он пояснили, что они могут относиться к той группе, которой вместо вакцины давали плацебо.

В испытаниях препарата приняли участие 40 тысяч добровольцев. Десяти тысячам из них вводили плацебо, но кому именно, в настоящий момент установить невозможно. По словам Гинцбурга, эта информация станет доступной не ранее середины ноября.

Также директор Центра рассказал о том, как проходят испытания. По его словам, 50% добровольцев уже ввели первый компонент препарата. Еще 9 000 человек были привиты во второй раз. Как известно, вакцина состоит из двух компонентов, которые вводятся последовательно с промежутком в 21 день.

Напомним, что «Спутник V» – первая официально зарегистрированная вакцина от коронавируса. В настоящий момент проводятся ее клинические испытания, которые должны продемонстрировать эффективность и отсутствие побочных эффектов.