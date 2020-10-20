Терапевт Людмила Лапа рассказала о том, какими лекарствами желательно наполнить домашнюю аптечку во время пандемии. Она отметила, что в ней обязательно должен быть аспирин. Если возникают симптомы коронавируса и поднимается температура, именно этот препарат желательно принять еще до прихода врача.

Для поддержания иммунной системы врач посоветовала всегда держать в аптечке изопринозин. Как известно, коронавирус в первую очередь распространяется по организму из-за слабого иммунитета. Препарат позволит существенно облегчить течение заболевания.

Всегда должны быть дома лекарства, содержащие бифидобактерии и лактобактерии. Эти вещества позволяют восстанавливать микрофлору кишечника, которая страдает от приема антибиотиков и других препаратов.

Ацикловир поможет как при гриппе, так и при коронавирусе. Это лекарство специально предназначено для лечения вирусных инфекций, поэтому желательно держать его под рукой. Как и антибиотики-макролиды, нарушающие белки бактерий и уничтожающие патогены. Эти препараты можно принимать только по назначению врача.