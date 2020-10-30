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Росстандарт рассказала о пятёрке автомобилей, которые чаще всего отзывают в этом году.

Лидером антирейтинга стали автомобили японской марки Datsun, входящей в Nissan. Компания отозвала 93 373 автомобилей моделей on-DO/mi-Do. Как отмечается, причиной для подобного решения стали возникшие проблемы с подушками безопасности.

Корпорация «АвтоВАЗ» отозвала уже 90 124 машины Lada моделей Xray и Vesta, что ставит её на вторую строчку. Как отмечается, причиной отзыва стали элементы топливного трубопровода, которые могли получить повреждения.

Toyota отозвала уже 82 641 автомобилей следующих моделей – Highlander, RAV4, Land Cruiser Prado. Им потребовалось заменить форсунок омывателя лобового стекла.

Четвёртую строчку занял корейский Hyundai – отозвано 66 216 автомобилей, и пятое место у американского Ford – отозвано 18 448 машин.

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