Евгений Лильин, биолог и врач из РФ, раскрыл список диагнозов, которые несут наибольшую опасность в рамках пандемии коронавирусной инфекции.

Специалист в области медицины отметил, что в группу риска попадают люди, страдающие от онкологических болезней и переживших инсульт. В Российской Федерации врачи скорой помощи могут попросту не успеть добраться до тяжелобольных пациентов по причине нагрузки, возникшей из-за COVID-19.

Согласно словам медика, пациентов, у которых возник инсульт, следует доставить в больницу в течение ближайших 5-6 часов. Больным раком тоже может потребоваться срочная помощь врачей, которую они могут попросту не дождаться. Если же они заразятся коронавирусом, то данное заболевание с большой вероятностью будет протекать у них в тяжелой форме.