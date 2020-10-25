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Евгений Лильин, биолог и врач из РФ, раскрыл список диагнозов, которые несут наибольшую опасность в рамках пандемии коронавирусной инфекции.

Специалист в области медицины отметил, что в группу риска попадают люди, страдающие от онкологических болезней и переживших инсульт. В Российской Федерации врачи скорой помощи могут попросту не успеть добраться до тяжелобольных пациентов по причине нагрузки, возникшей из-за COVID-19.

Согласно словам медика, пациентов, у которых возник инсульт, следует доставить в больницу в течение ближайших 5-6 часов. Больным раком тоже может потребоваться срочная помощь врачей, которую они могут попросту не дождаться. Если же они заразятся коронавирусом, то данное заболевание с большой вероятностью будет протекать у них в тяжелой форме.

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  • Анна
  • 23.10.2020
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