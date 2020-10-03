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Специалисты рассказали о популярной специи, которая способна чистить кровь от излишков холестерина и сахара.

Речь идёт о горчице, которую можно найти практически на каждой кухне. Как отмечается, есть множество разных видов горчицы, и многие из них имеют полезные свойства.

Так, масляный экстракт данной приправы понижает вероятность возникновения аритмии и риска сердечного приступа. Происходит это благодаря тому, что в приправе содержатся жирные кислоты омега-3, благотворно влияющие на сердечное здоровье.

Для очищения организма, в особенности при употреблении алкоголя или при отравлении, пригодятся семена горчицы. Её листья помогают понизить содержание так называемого «плохого» холестерина, а также способствует нахождению в норме уровню сахара в крови, предотвращая скачки после принятия пищи.

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