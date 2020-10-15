Канадские и датские ученые сообщили, что больше всего подвержены риску заражения коронавирусом люди с группами крови AB и A. У тех же, у кого группа крови 0, есть весьма высокие шансы избежать инфекции. Также у них существенно меньше риск возникновения тяжелых осложнений после перенесенного Covid-19.

Эти выводы специалисты сделали на основании результатов изучения сведений почти о полумиллионе человек, сдававших тесты на коронавирус. Выяснилось, что среди них меньше всего людей с группой крови 0, которая соответствует I группе в российской практике.

Эксперты пояснили, что нулевая группа не содержит антигены, пропускающие в организм инфекцию. Именно поэтому ее носители менее уязвимы перед SARS-CoV-2.

Опубликовав результаты своих исследований, ученые призвали медиков всего мира обязательно учитывать группу крови, так как от нее во многом зависит предрасположенность носителя к самым различным заболеваниям.