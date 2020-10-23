Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Поделись статьей
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Вирусолог Александр Лукашев рассказал о том, что для защиты от коронавируса в транспорте или иных общественных местах, совершенно не обязательно надевать медицинские резиновые перчатки. По его словам, для этой цели хорошо подойдут и обычные зимние изделия из кожи либо ткани.

В то же время представитель Сеченовского университета заявил, что точно говорить о пользе любых перчаток пока преждевременно. Все дело в том, что ученым никак не удается установить, насколько эффективно SARS-CoV-2 передается контактным способом.

Напомним, что ранее Владимир Чуланов, занимающий должность главного инфекциониста при российском Минздраве, заявлял, что тканевые перчатки не могут защитить от коронавируса. Он аргументировал свою позицию тем, что возбудитель Covid-19 долгое время остается на поверхности материи и способен проникнуть в организм даже спустя несколько дней. Из-за этого перчатки могут лишь способствовать распространению инфекции.

Вам может понравиться

Зеленый чай и кофе более чем вдвое снижают риски смерти при диабете

Медики японского университета Кюсю заявили, что регулярное употребление кофе и зеленого чая… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

В Роспотребнадзоре спрогнозировали пик заболеваемости коронавирусом в России

Если ограничительные меры, введенные для безопасности граждан будут соблюдаться, то уже в… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram

Обнаружен второй путь проникновения коронавируса в клетки

Двум независимым группам ученых удалось выяснить, по какой причине SARS-CoV 2 агрессивнее,… Яндекс НовостиПульс Мэйл Мы в Telegram
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 23 октября – небольшой дождь, до 12 °C | город Мытищи: погода, 23 октября – пасмурно, до 13 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 23 октября – небольшая облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 23 октября – сильный дождь, до 14 °C | Королев: погода, 23 октября – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 23 октября – пасмурно, до 12 °C | Армавир: погода, 23 октября – облачно с прояснениями, до 19 °C |