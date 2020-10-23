Вирусолог Александр Лукашев рассказал о том, что для защиты от коронавируса в транспорте или иных общественных местах, совершенно не обязательно надевать медицинские резиновые перчатки. По его словам, для этой цели хорошо подойдут и обычные зимние изделия из кожи либо ткани.

В то же время представитель Сеченовского университета заявил, что точно говорить о пользе любых перчаток пока преждевременно. Все дело в том, что ученым никак не удается установить, насколько эффективно SARS-CoV-2 передается контактным способом.

Напомним, что ранее Владимир Чуланов, занимающий должность главного инфекциониста при российском Минздраве, заявлял, что тканевые перчатки не могут защитить от коронавируса. Он аргументировал свою позицию тем, что возбудитель Covid-19 долгое время остается на поверхности материи и способен проникнуть в организм даже спустя несколько дней. Из-за этого перчатки могут лишь способствовать распространению инфекции.