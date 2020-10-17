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Риск заражения Ковид, а также течение заболевания и возможность осложнений во многом зависят от группы крови человека. Такой вывод сделала группа ученых, включающая экспертов из Канады и Дании.

Для подтверждения теории было проведено сразу два исследования. В первом из них было проведено 473 тысячи тестов на коронавирус людям из разных стран мира. Оказалось, что количество людей с четвертой, второй и третьей группами крови, получивших положительных ответ, было примерно одинаково. А вот среди тех, у кого оказалась 1 группа (0 в западных странах), выявили гораздо меньше зараженных.

Второе исследование было призвано найти связь между группой крови и течением Covid-19. Оказалось, что тяжелые симптомы чаще ощущали носители второй и четвертой групп. Те же, у кого первая и третья группы, реже нуждались в искусственной вентиляции легких и в основном переносили коронавирус без симптомов.

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